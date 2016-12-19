Спецстрой не отчитался о работах на 30 млрд рублей на космодроме Восточный / «Роскосмос» заявляет о нехватке 9 млрд рублей для завершения строительства

Публикации за 19.12.16

Генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщил, что ликвидируемый Спецстрой не отчитался по выполнению работ на космодроме Восточный примерно на 30 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Он также уточнил, что строителям космодрома не хватает 9 млрд рублей для завершения работ на всех объектах.

Кроме того, по его словам, в 2016 году подрядчики, вопреки обязательствам, не успеют ввести стартовый и технический комплексы. Комаров сообщил, что Спецстрой являлся единственным исполнителем работ, и теперь решено привлечь крупных подрядчиков на конкурсной основе.

Глава «Роскосмоса» также отметил, что ликвидация Спецстроя заставила госкорпорацию начать изучение возможности создания собственных мощностей и собственных подрядных организаций.

Ранее генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении гендиректора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова, обвиняемого в соучастии в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.

Кроме того были арестованы бывшие и действующие высокопоставленные сотрудники Спецстроя: 27 июля был арестован заместитель директора Александр Буряков, а 3 ноября – бывший первый заместитель директора Александр Загорулько. Им обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Москва, Иван Гридин

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