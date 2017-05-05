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Экономика

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Публикации за 05.05.17

«Роскосмос» выгоняет Спецстрой с космодрома Восточный / Сумма претензий может превысить 12 млрд рублей

«Роскосмос» выгоняет Спецстрой с космодрома Восточный Сумма претензий может превысить 12 млрд рублей

Дальневосточный филиал Спецстроя России стал ответчиком по иску от госкорпорации «Роскосмос» и дирекции космодрома Восточный. С подрядчика хотят взыскать 2,3 млрд рублей, а также требуют покинуть стройплощадку и передать незавершенный объект истцам. Это разбирательство не станет последним, как говорят в «Роскосмосе», общая сумма всех исков к «Дальспецстрою» может превысить 12 млрд рублей.

Всего «Роскосмос» и «Дальспецстрой» заключили 11 госконтрактов на выполнение работ для федеральных государственных нужд по объекту «Космодром «Восточный». Иск, поданный 27 апреля в арбитражный суд Хабаровского края, касается срыва контракта от 2011 года по созданию промышленной строительно-эксплуатационной базы (ПСЭБ), в которую сходят здания за периметром космодрома, пишут «Известия».

По условиям договора подрядчик должен был завершить строительные работы к 30 декабря 2014 года, однако компания не исполнила своих обязательств. Ранее «Дальспецстрой» безуспешно пытался доказать в суде, что контракт был сорван по независящим от него обстоятельствам. В частности, руководство предприятия утверждало, что госзаказчик несвоевременно выдавал рабочую документацию, а также вносил множество изменений, что привело к срыву сроков окончания работ.

Что касается иска по ПСЭБ, по словам представителя пресс-службы «Дальспецстроя», руководство ведет переговоры с дирекцией космодрома Восточный по урегулированию спора мирным путем.

В «Роскосмосе» подтвердили подачу иска в отношении филиала Спецстроя, и уточнили, что с подрядчиком ведется судебно-претензионная работа, при этом общая сумма всех претензий может превысить 12 млрд рублей.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ решил ликвидировать подведомственный Минобороны «Спецстрой». Поводом для упразднения послужили многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий, главной причиной как раз стали выявленные нарушения при строительстве космодрома Восточный. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии военного ведомства об упразднении Федерального агентства по специальному строительству «Спецстрой». По его словам, вместо него будут созданы 8 ФГУПов, которые войдут в состав Вооруженных сил РФ и займутся строительством объектов Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.05.17

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