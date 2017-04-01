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Политика

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Публикации за 01.04.17

Песков ответил американцам на «коррупционный вопрос»
Фото: PolitRussia.com

Песков ответил американцам на «коррупционный вопрос»

Декларации о доходах российских госслужащих проходят двойной жесткий контроль, их доходы прозрачны для контролирующих органов, а авторы «популистских» обвинений в коррупции просто не владеют необходимой информацией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News.

Это стало ответом на вопрос ведущего передачи Good Morning America на телеканале ABC Джорджа Стефанопулоса. Он упомянул фильм Алексея Навального, посвященный собственности премьера Дмитрия Медведева, и поинтересовался, как глава российского кабмина может позволить себе все это на свою официальную зарплату.

«Каждый год мы подаем наши декларации о доходах и расходах в специальные органы, которые дважды проверяют эти декларации. Наши доходы очень, очень прозрачны для тех органов, которые отвечают за борьбу с коррупцией в нашей стране. Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе, которые мы слышим от различных активистов, не соответствуют действительности, потому что эти активисты просто не знают о той информации, которая есть в распоряжении специальных служб», – пояснил Песков.

Вместе с тем Песков признал, что борьба с коррупцией – это проблема, отмечает РБК. «Общество абсолютно нетерпимо к ней. Вот почему неделю назад мы видели протесты в разных городах нашей страны. В некоторых городах они прошли в соответствии с законом. В некоторых, как в Москве, они были незаконными, так как мэрия не была уведомлена в соответствии с законом. Конечно, это стало причиной арестов среди людей, участвовавших в этих незаконных действиях. Это обычная практика для любой страны, и мы видим множество акций и множество арестов, так сказать, ответных действий со стороны полиции во многих столицах мира», – резюмировал Песков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.17

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