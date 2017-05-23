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Политика

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Публикации за 23.05.17

В России ужесточат штрафы за помощь нелегальным мигрантам

В России ужесточат штрафы за помощь нелегальным мигрантам

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев внес в Госдму законопроект об увеличении административных штрафов за нарушение порядка оформления документов на проживание в России иностранцев и лиц без гражданства, сообщается на кабмина.

Речь идет об ужесточении наказания за правонарушения, предусмотренные ч.3 ст.18.9 КоАП (Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства). Эта статья вводит ответственность как за оформление документов, так и за оказание других посреднических услуг нелегальным мигрантам. Документ «направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении правительства.

Согласно законопроекту, для пресечения оказания услуг по оформлению иностранцам и лицам без гражданства, находящимся в России с нарушением установленных правил, разрешительных документов на проживание в России ужесточается ответственность за нарушения порядка оформления соответствующих документов. В частности, максимальные размеры административных штрафов для граждан предлагается увеличить с 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – с 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.05.17

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