«Вариантов достаточно»: Россия думает над ответом на действия Вашингтона

Экс-посол России в США Сергей Кисляк полагает, что Москва должна тщательно продумать все варианты ответа на закрытие генконсульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Известия», напомнив о соответствующем заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Он (министр иностранных дел России – прим. ред.) был абсолютно прав», – подчеркнул Кисляк.

Бывший посол выразил уверенность, что российская сторона «спокойно определит свои шаги и примет какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много».

Кисляк при этом отметил, что принимаемые Штатами серийные шаги против России «вызывают большую озабоченность психологическим состоянием страны, зацикленностью политического класса на антироссийской линии». Дипломат считает, что закрытие дипмиссии РФ в Сан-Франциско – «не столько удар по нашим дипломатическим институтам, сколько по интересам российских граждан». «Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства», – констатировал он. – Это, безусловно, крайне важный момент».

Напомним, 1 сентября в ответ на сокращение американской дипприсутствия в России были закрыты генконсульство России в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позже американские спецслужбы провели в здании дипредставительства, в том числе и в квартирах его сотрудников, а также в торгпредстве в Вашингтоне обыски. В МИД России такие действия сочли нарушением международного права. На этой неделе президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС сообщил, что Москва обратится в суд в связи с решением США ограничить доступ к объектам дипмиссии в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. «Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», – заявил российский лидер. Также президент России отметил, что Россия оставляет за собой право сократить число американских дипломатов в России еще на треть, но пока не планирует этого делать.

Американские власти, в свою очередь, заявляли, что проводили не обыски, а «законные осмотры» уже после закрытия помещений. Эта мера была нужна для «обеспечения безопасности и защиты зданий», а также для того, чтобы удостовериться, что российские дипломаты покинули помещения, уточнил накануне представитель Госдепа. При этом в ведомстве уверяют, что сотрудники ФБР не принимали участия в «осмотрах».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.09.17

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