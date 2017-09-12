США издеваются над международным правом, называя обыски «прогулками»

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала обыски в российских дипучреждениях в Сан-Франциско и Вашингтоне «прогулками». В посольстве России заявили, что именовать действия, нарушающие международное право, «прогулками» – откровенное издевательство.

В ходе одного из брифингов Науэрт использовала слово tour, чтобы описать действия американских спецслужб в российском генконсульстве и торговом представительстве. Впрочем, затем представитель Госдепа извинилась за использование «слишком легкого» слова в контексте событий, передает РИА «Новости».

«Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя государственного департамента США Х. Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы «прогулками», как откровенно издевательские», – сообщается на сайте посольства РФ в США.

В дипмиссии отметили, что американские власти предприняли шаги, противоречащие не только двусторонним конвенциям и международному праву, но и внутренним американским законам. Российские дипломаты считают, что подобные «прогулки» спецслужбы США смогут совершить и в официальных представительствах других стран.

Напомним, Москва потребовала сократить штат дипломатических представительств США в России до 455 сотрудников до 1 сентября. В общей сложности страну должны были покинуть 755 дипломатов. В ответ на сокращение американского дипломатического присутствия в России были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позже американские спецслужбы провели в здании дипредставительства, в том числе и в квартирах его сотрудников, а также в торгпредстве обыски. В МИД РФ такие действия назвали нарушением международного права.

В Госдепартаменте США заявили, что не хотят продолжать эту практику дипломатического «око за око». На это представители российских властей отметили, что пока со стороны Вашингтона звучат только слова, за которыми должны последовать действия.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает возможность приведения к полному паритету условий работы американских представительств в РФ и дипмиссий России в США.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 12.09.17

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