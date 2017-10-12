Госдеп объяснил пропажу флагов с посольства РФ. Российский посол негодует

Госдепартамент США ответил на заявления российского посольства о краже флагов со зданий консульства в Сан-Франциско. Посольство России тем временем сообщило о сорванных флагах и с торгового представительства в Вашингтоне. «Флаги с бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий», – приводит Reuters заявление представителя Госдепа США, полученное по электронной почте.

Отметим, что вечером в среду посольство России в США, что флаги с российских консульских зданий в Сан-Франциско были украдены. Со 2 сентября консульство было закрыто по решению американской стороны. Российское посольство назвало снятие флагов с российской дипломатической собственности «очередным позорным событием» и потребовало возврата флагов. В заявлении посольства России в Вашингтоне подчеркивается, что американской стороне в связи с произошедшим направлен решительный протест.

«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», – говорится в заявлении. Как передает РБК, позднее российское посольство сообщило, что флаги РФ пропали и со здания торгпредства России в Вашингтоне, которое ранее также было закрыто по решению американской стороны.

Ранее Москва потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников американских дипмиссий в России до 455 человек. Госдеп ответил на это требованием закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В настоящее время доступ России к зданиям закрыт.

Также стоит отметить, что посол России в США Анатолий Антонов возложил на Вашингтон ответственность за ухудшение отношений между странами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». «Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне. Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть флаги на здания, принадлежащие России, и не допускать подобного впредь», – сказал он.

Ранее Москва заявила, что рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США и не исключает, что потребует от Вашингтона «установление реального паритета по числу сотрудников диппредставительств». Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

По словам дипломата, в Москве рассматривают возможность «сократить число сотрудников дипмиссии США в России до 300 человек или ниже». В конце июля Россия предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.10.17

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