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Политика

МИД РФ ответил на обвинения в отравлении воздуха Сан-Франциско российскими дипломатами

МИД РФ ответил на обвинения в отравлении воздуха Сан-Франциско российскими дипломатами
Мария Захарова, фото: mid.ru

Надзорные органы Сан-Франциско обвинили сотрудников закрытого недавно российского консульства в нарушении при сжигании мусора. Речь идет о черном дыме, который выходил из трубы здания перед тем, как его покинули дипломаты РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это расследование «антироссийским перформансом».

Представитель Службы по контролю качества воздуха в Сан-Франциско Ральф Борман сообщил, что сотрудники генконсульства что-то жгли в камине в последний день работы дипмиссии, передает CBS. «Понятно, что они не жгли дрова. Было много черного дыма, и многие видели это. По густоте и черноте дыма понятно, что это был мусор или материал, запрещенный для сжигания», – уточнил чиновник.

В этот день температура воздуха превышала 37 градусов, в таких случаях использование каминов в городе ограничено. К зданию даже прибыли пожарные, однако российские дипломаты их не пустили внутрь, заявив, что все в порядке. В связи с этим служба инициировала расследование, по итогам которого дипмиссию РФ могут оштрафовать.

«Антироссийский перформанс в США продолжается. Очередное представление разворачивается под названием «Русские отравили Сан-Франциско». Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского Генконсульства», – написала Захарова на своей странице в Facebook. Ранее представитель МИД РФ объясняла появление черного дыма «мероприятиями по консервации здания».

Напомним, Москва потребовала сократить штат дипломатических представительств США в России до 455 сотрудников до 1 сентября. В общей сложности страну должны были покинуть 755 дипломатов. В ответ на сокращение американского дипломатического присутствия в России были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Позже американские спецслужбы провели в здании дипредставительства, в том числе и в квартирах его сотрудников, а также в торгпредстве обыски. В МИД РФ такие действия назвали нарушением международного права. В Госдепартаменте США заявили, что речь не идет об обысках, это был обычный «обход». Хизер Науэрт использовала слово «прогулка» для описания произошедшего. В свою очередь в посольстве России заявили, что именовать действия, нарушающие международное право, «прогулками» – откровенное издевательство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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