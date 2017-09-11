Понедельник, 11 сентября 2017, 16:47 мск

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Политика

МИД РФ приведет к паритету работу диппредставительств России и США

МИД РФ приведет к паритету работу диппредставительств России и США
Фото: официальный сайт МИД РФ

Российские власти рассматривают возможность приведения к полному паритету условий работы американских представительств в РФ и дипмиссий России в США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава дипломатического ведомства напомнил, что Россия включила в список российских дипломатов и тех, кто работает в представительстве при ООН, хотя их деятельность не касается двусторонних отношений. Тем самым Москва, по словам Лаврова, проявила добрую волю, однако в Вашингтоне предпочли этого не заметить и сократили число генконсульств.

«Если уж они (США – прим. ред.) взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские – в США», – цитирует министра РИА «Новости».

Ранее Москва потребовала сократить штат дипломатических представительств США в России до 455 сотрудников до 1 сентября. В общей сложности страну должны были покинуть 755 дипломатов. В ответ на сокращение американского дипломатического присутствия в России были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позже американские спецслужбы провели в здании дипредставительства, в том числе и в квартирах его сотрудников, а также в торгпредстве обыски. В МИД РФ такие действия назвали нарушением международного права.

В Госдепартаменте США заявили, что не хотят продолжать эту практику дипломатического «око за око». На это представители российских властей отметили, что пока со стороны Вашингтона звучат только слова, за которыми должны последовать действия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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