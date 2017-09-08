«Ждем не слов, а действий!»: в России ответили на желание США прекратить политику «око за око»

Американские власти хотели бы улучшить отношения с Россией, которые сейчас находятся на самом низком уровне, и отказаться от политики обмена контрмерами с Москвой. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы уже неоднократно говорили о том, что наши отношения с Россией находятся в низкой точке. Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились», – заявила она на брифинге. «Мы не хотим продолжать эту практику дипломатического «око за око»», – подчеркнула Нойерт, чьи слова приводит пресс-служба Госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства Штатов при этом отказалась обсуждать возможные ответные шаги со стороны российских властей на закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. «Я не хочу спекулировать на каких-либо возможных действиях России», – заявила Нойерт.

Представитель Госдепа также заявила, что в Белом доме верят в том, что двусторонние отношения могут претерпеть позитивные изменения. «Мы надеемся, что достигнув низшей точки в наших отношениях, мы начнем двигаться вверх», – добавила Нойерт. По ее мнению, у двух стран есть множество сфер для сотрудничества, в том числе, и по Сирии. Представитель ведомства отметила, что Вашингтон доволен российско-американским соглашением по перемирию в Сирии, которое длится уже два месяца.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление Госдепа словами о том, что американское внешнеполитическое ведомство «не хочет лишиться еще 150 своих дипломатов».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление Хизер Нойерт, заявил, что за словами должны последовать реальные действия. «То заявление, которое последовало из недр Госдепартамента, означает, что там есть понимание того, что рано или поздно необходимо прекращать войну на дипломатическом фронте, – приводит слова парламентария RT. – Пока это только слова. За словами должны последовать действия». «Будем надеяться, что так и будет», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», 1 сентября в ответ на сокращение американского дипломатического присутствия в России были закрыты генконсульство России в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позже американские спецслужбы провели в здании дипредставительства, в том числе и в квартирах его сотрудников, а также в торгпредстве в Вашингтоне обыски. В МИД РФ такие действия назвали нарушением международного права. На этой неделе президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что Москва обратится в суд в связи с решением США ограничить доступ к объектам дипмиссии в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. «Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», – сказал российский лидер. Также президент России отметил, что Москва оставляет за собой право сократить число американских дипломатов в России еще на треть, но пока не планирует этого делать.

Американские власти в ответ заявили, что проводили не обыски, а «законные осмотры» уже после закрытия помещений. Эта мера была нужна для «обеспечения безопасности и защиты зданий», а также для того, чтобы удостовериться, что российские дипломаты покинули помещения, уточнил представитель Госдепа. При этом в ведомстве утверждают, что сотрудники ФБР не принимали участия в «осмотрах».

Накануне бывший посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что Москва тщательно продумает все варианты ответа на закрытие генконсульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В интервью «Известиям» дипломат выразил уверенность, что российская сторона «спокойно определит свои шаги и примет какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много».

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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