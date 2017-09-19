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Политика

Клинтон может оспорить победу Трампа на выборах в США

Клинтон может оспорить победу Трампа на выборах в США
Фото: Reuters

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не исключила, что может оспорить результаты прошлогодних выборов на пост главы государства. Однако лидер Демократической партии считает, что в американской правовой системе нет соответствующего механизма.

«Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так», – сказала Клинтон в эфире Национального общественного радио США, отвечая на соответствующий вопрос. Эксперты вполне допускают, что оспорить итоги выборов президента США все же можно, упомянула бывший госсекретарь.

Напомним, Клинтон проиграла борьбу за пост главы государства кандидату от республиканцев Дональду Трампу по итогам голосования выборщиков. В то же время по числу голосов избирателей она опередила своего противника.

Ранее Хиллари Клинтон заявила, что больше не будет принимать участие в выборах президента в будущем. Впрочем, покидать политическую арену демократка не намерена.

Несколько дней она обвинила президента России Владимира Путина в том, что он был лично заинтересован в ее провале на выборах. По ее словам, «личная вендетта» со стороны российского лидера берет свое начало с момента расширения НАТО в Восточной Европе, решение о котором принял супруг Хиллари Билл Клинтон.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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