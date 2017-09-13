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Политика

Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте» из-за политики ее мужа

Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте» из-за политики ее мужа
Фото: Reuters

Хиллари Клинтон считает, что президент России Владимир Путин был лично заинтересован в ее провале на выборах. По ее словам, «личная вендетта» со стороны главы государства берет свое начало с момента расширения НАТО в Восточной Европе, решение о котором принял Билл Клинтон.

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии выпустила книгу под названием «Что произошло?», в которой описала предвыборную гонку. «Я никогда не предполагала, что у него [Владимира Путина] хватит наглости начать крупную скрытую атаку против нашей демократии прямо у нас под носом, и что это сойдет ему с рук»​, – заявила Клинтон в интервью изданию USA today.

«У меня не осталось никаких сомнений, что Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп победил. И нет никаких сомнений в том, что Трамп и его помощники приложили усилия для того, чтобы скрыть свои связи с русскими», – подчеркнула политик.

Стоит отметить, что о «личных счетах» со стороны российского президента Клинтон говорила в декабре 2016 года, сразу после поражения на выборах. Тогда лидер американских демократов проиграла республиканцу Трампу по результатам голосования выборщиков по штатам.

Хиллари Клинтон считает, что Владимир Путин хотел ей «отомстить» из-за политики ее мужи Билла в отношении расширения НАТО на восток. К тому же в 2011 году она, будучи госсекретарем, обвинила Москву в фальсификациях на выборах в Госдуму.

Ранее Клинтон заявила, что больше не будет принимать участие в выборах президента в будущем. Впрочем, покидать политическую арену демократка не намерена.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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© 2017, РИА «Новый День»

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