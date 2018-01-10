У депутатов от ЛДПР в Госдуме украли три четверти карточек для голосования

Сегодня утром, 10 января, работа фракции ЛДПР в Госдуме фактически была заблокирована. На местах не оказалось карточек для голосования 30 из 40 депутатов фракции. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Игорь Торощин. «Кроме наших (ЛДПР – прим. ред) «потерялась» только одна карточка депутата из другой фракции», – уточнил парламентарий.

«Вряд ли это сделал кто-то из аппарата, ФСО (Федеральная служба охраны – прим. ред.) тоже не могла – это наша служба безопасности, которая наоборот обеспечивает сохранность имущества. Остается только депутат. Если это так, и было сделано намеренно, например, как диверсия в рамках предвыборной борьбы, то нужно публично показать лицо этого человека, и ЛДПР будет требовать прекратить его полномочия досрочно» – заявил глава партии Владимир Жириновский, комментируя случившееся.

Сейчас расследованием инцидента занялись сотрудники ФСО. Они просматривают записи камер видеонаблюдения в зале пленарных заседаний, чтобы установить личность злоумышленника. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Сотрудники ФСО просматривают информацию с камер, и как только будет установлено, кто это сделал, мы обязательно покажем его лицо на мониторах, и тогда будет понятно, кто это сделал, до этого не нужно никого обвинять», – сказал Володин, отвечая на выпад Жириновского, который заподозрил в хищении депутата фракции КПРФ, сообщает «Интерфакс».

««Единая Россия» не может этого делать, правительственная фракция, чего они будут себя позорить, «Справедливая Россия» вообще такими вещами не занимается, остается одна фракция», – сказал Жириновский.

Москва, Иван Гридин

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