В Госдуме нашли виновного в пропаже карточек для голосования ЛДПР

В Госдуме установили личность человека, который заблокировал работу фракции ЛДПР 10 января. Депутаты не смогли зарегистрироваться из-за пропажи карточек для голосования.

Оказалось, что карточки забрал в конце года работник аппарата. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков. «Возможно, на память. Не понимая, что они именные и выдаются без дубликатов. На весь срок полномочий», – уточнил депутат.

По словам Панкова, для парламентариев от ЛДПР в срочном порядке изготавливают дубликаты, чтобы они могли участвовать в голосовании.

Работа фракции ЛДПР в Госдуме фактически была заблокирована 10 января. На местах не оказалось карточек для голосования 30 из 40 депутатов фракции. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский призвал найти виновного и наказать, если тот выкрал карточки, чтобы намерено помешать работе парламентариев.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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