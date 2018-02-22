Думцев отправили на каникулы, чтобы не перебивали избирательную кампанию

Сегодня Госдума проведет последнее заседание перед длительными каникулами. Фактически, нижняя палата парламента не будет работать до президентских выборов, которые состоятся 18 марта. Депутаты сосредоточатся на деятельности в регионах. В аппаратах фракций отмечают, что думцы сделают перерыв в работе, чтобы не мешать «информационно» избирательной кампании.

Согласно российскому законодательству парламентарии не имеют права агитировать за кандидатов на президентских выборах. В то же время они могут призывать избирателей явиться на голосование, пишут «Ведомости». По словам собеседников издания, депутаты поедут в регионы, где естественно, будут заниматься агитацией, однако в целом не будут «перебивать информационно» избирательную кампанию.

Госдума не будет заседать с 23 февраля по 18 марта. Ранее были отменены правительственные часы, запланированные до 11 апреля. Кроме того, продлен срок сбора поправок по резонансному законопроекту о регулировании работы хостелов до 30 марта. Никаких указаний не создавать негативных информационных поводов депутатам не поступало, но очевидно, что негатив накануне выборов не нужен никому. Народные избранники вернутся в столицу только для заслушивания послания президента Федеральному собранию, намеченного на 1 марта.

Политологи считают, что длительные каникулы позволят не давать кандидатам думскую площадку. Вероятно, речь идет о двух представителях думских фракций: Павле Грудинине, который баллотируется КПРФ, и Владимире Жириновском – от ЛДПР.

Кроме того, собеседники издания предполагают, что депутаты работой в регионах хотят показать свою причастность к ожидаемой победе Владимира Путина, чтобы не отдавать все лавры администрации президента.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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