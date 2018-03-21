Скандал с «домогательствами»: депутат Слуцкий легко отделался

Скандал с «домогательствами» к журналисткам со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого получил новое продолжение. Думская комиссия по вопросам депутатской этики на своем заседании сочла необоснованными и спланированными обвинения в адрес парламентария и отказалась подвергать его каким-либо санкциям.

Комментируя это решение, глава комиссии Отари Аршба обратил внимание, что заявительницы «озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время после якобы имевших место «инцидентов».

Члены комиссии считают, что «сумма» изученных фактов «свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц». В решении, которое цитирует «Интерфакс», также отмечается, что у комиссии нет «должного инструментария» для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в т.ч. аудиозаписей). Комиссия не правомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным, якобы имевшим место, фактам, указанным в обращениях заявительниц».

Напомним, в сексуальных домогательствах Слуцкого в конце февраля обвинили на условиях анонимности несколько журналисток, аккредитованных в парламенте. Затем к ним присоединилась заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе, которая заявила, что народный избранник домогался ее семь лет назад. Сам Слуцкий все обвинения отверг. Тогда продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук сообщила, что она была одной из тех журналисток, к которым приставал депутат. Якобы Слуцкий обещал дать интервью в обмен на ужин и зазывал Жук в баню. 6 марта корреспондентка русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова сообщила, что политик год назад предложил ей стать его любовницей. По словам журналистки, ей удалось записать на диктофон непристойное предложение.

Другие депутаты поддержали своего коллегу и заявили, что истории харассмента – провокация перед выборами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда посоветовал тем журналисткам, которые считают, что в парламенте работать опасно, сменить работу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.18

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