«Санкций будет еще больше»: США снова грозят России

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о планах Соединенных Штатов ввести новые санкции против России. Он счел РФ «вызовом для стратегических интересов» Вашингтона и «безопасности союзников». Такое заявление Помпео сделал накануне во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Госсекретарь напомнил о ранее введенных ограничительных мер в отношении России в рамках принятого в августе прошлого года закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и пообещал еще больше санкций против Москвы. «Значительное количество санкций было введено в рамках CAATSA, и я знаю, что еще больше последует», – сказал Помпео. Он также отметил, что Вашингтон анализирует возможность расширения санкций в рамках CAATSA, чтобы исключить «непреднамеренные последствия» для партнеров Штатов, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских бизнесменов и компаний, в числе которых оказался Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и ГАЗ, и Виктор Вексельберг и компания «Ренова», Сулейман Керимов и др. 22 мая Госдума приняла закон о контрсанкциях. Документ дает право правительству по решению президента РФ вводить ответные меры на недружественные действия США и иных государств, поддержавших антироссийские санкции.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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