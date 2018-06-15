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Пятница, 15 июня 2018, 09:47 мск

Новости Политика

Россия призывает США показать секретные данные о «Новичке»

Фото: nytimes.com

Посольство России в США прокомментировало предположения Минобороны о том, что коалиция при поддержке американских военных готовит провокацию в Сирии с применением химического оружия.

«Даже официальный представитель Госдепа не может отрицать схожесть сценариев в провокациях с химоружием в Сирии, – написали российские дипломаты в своем микроблоге в твиттере. – Раскройте американские данные о Новичке! Уничтожьте свои запасы химического оружия!».

В сообщении также есть ссылки на два видеоролика, в которых утверждается, что химатака в сирийской Думе, произошедшая 4 апреля, была постановкой.

Ранее в Минобороны России рассказали, что США собираются вновь устроить провокацию с химическим оружием, чтобы оправдать очередной удар коалиции по Сирии, а также наступательную операцию боевиков на восточном берегу Евфрата.

Напомним, нервно-паралитическое вещество «Новичок», по утверждению спецслужб Британии, было использовано для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Лондон обвинил в покушении Россию, однако доказательств не предоставил. Москва подобные обвинения отрицает. К тому же британские специалисты так и не смогли установить точное происхождение яда.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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