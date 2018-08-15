Пхеньян анонсировал скорые переговоры Ким Чен Ына и Путина

Президент РФ Владимир Путин готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время. Об этом говорится в ответном послании главы российского государства на телеграмму северокорейского коллеги, сообщает ЦТАК. В ней Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского господства.

Российский президент в ответ подтвердил свою готовность встретиться с главой Северной Кореи в ближайшем будущем для обсуждения вопросов двухсторонних отношений и важных вопросов региональной повестки, приводит подробности заявления Путина государственное северокорейское информационное агентство.

В телеграмме главы России также указывается, что он удовлетворен «дружественным и конструктивным характером» отношений между двумя странами, а также верит в то, что три стороны – Россия, КНДР и Республика Корея – смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее российские информагентства со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что переговоры Путина и Ким Чен Ына могут пройти во Владивостоке в сентябре в кулуарах Восточного экономического форума. Мероприятие запланировано на 11-13 сентября.

Отметим, в июне Ким Чен Ын встречался в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом. Тогда же стало известно, что кабмин Японии собирается организовать встречу премьера страны Синдзо Абэ с Ким Чен Ыном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Это будет первая встреча сторон с 2004 года.

Москва, Пхеньян, служба информации РИА «Новый День»

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