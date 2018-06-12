Трамп и Ким Чен Ын перешли к переговорам в расширенном составе

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу один на один в ходе первого в истории саммита глав КНДР и Соединенных Штатов, который проходит в Сингапуре, сообщает РИА «Новости». После окончания встречи тет-а-тет Трамп и Ким Чен Ын перешли к переговорам в расширенном составе. С каждой стороны присутствует делегация, состоящая из высокопоставленных чиновников и министров.

Трампа сопровождают глава Госдепа Майк Помпео, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и начальник аппарата Белого дома Джон Келли. Со стороны КНДР присутствуют зампред Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ен, а также глава министерства иностранных дел Ли Ен Хо.

Историческая встреча проходит в Сингапуре на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын остались довольны результатами беседы один на один. В частности, президент США заявил, что этот разговор «поможет решить огромные проблемы и огромные дилеммы».

Сингапур, Иван Гридин

Сингапур. Другие новости 12.06.18

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