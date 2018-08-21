У Госдумы 150 человек митингуют против пенсионной реформы (ФОТО)

У входа в Госдуму проходит протестная акция против повышения пенсионного возраста перед началом больших парламентских слушаний по проекту пенсионной реформы. Собраться недовольным гражданам не помешал даже сильный ливень.

По оценкам корреспондента РИА «Новый День», у здания парламента собрались около 150 противников проталкиваемой правительством РФ реформы. В их числе как представители КПРФ, Левого фронта, РРП и других левых сил, так и активисты «Яблока», общественных организаций, в частности, Всероссийского женского союза «Надежда России». На акцию пришли депутат Госдумы от КПРФ Рашкин и Дмитрий Новиков, зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. С утра среди протестующих был замечен член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ранее сообщалось, что представители «Яблока» провели у входа в Госдумы одиночные пикеты против пенсионной реформы.

Пришедшие к зданию парламента люди держат в руках плакаты против повышения пенсионного возраста, листовки с зачеркнутыми цифрами 65 и 63. На одежде противников скандальной реформы наклейки «Народ против повышения пенсионного возраста». Некоторые пришли в футболках и плакатами с надписью СССР и портретами Сталина. Противники реформы повесили красные ленточки на забор Госдумы.

Выступившие перед собравшимися представители КПРФ назвали внесенную в Госдуму под шумок Чемпионата мира по футболу пенсионную реформу подлостью властей, а «Единую Россию», благодаря депутатам которой законопроект о пенсионной реформе был принят Госдумой в первом чтении, окрестили «партией повышения пенсионного возраста». По их мнению, правительственная инициатива по пенсионной реформе – это «коррупционный закон»: власть подкупает народ дополнительной тысячей к пенсии как тридцать сребреников.

Член КПРФ Нина Останина заявила, что новый пенсионный закон ударит не столько против пенсионеров, сколько против «наших детей, молодежи». По ее мнению, поколение нулевых – это «поколение обреченной молодежи, которая не доживет до нового пенсионного возраста».

Как заявил депутат Госдумы Денис Парфенов, власти проще «применить дубинки и репрессии», чем «разговаривать с обществом». Он отметил, что после протестов по всей России против пенсионной власти «сразу зашевелились и придумали слушания». Однако, по его словам, всем недовольным планами властей по пенсионной реформе нужно и дальше выходить на протестные акции, чтобы предотвратить окончательное принятие пенсионной реформы. Как было объявлено на акции, власти Москвы согласовали КПРФ митинг против повышения пенсионного возраста 2 сентября.

В ходе протестной акции также выступили представители профсоюзов. Они в очередной раз заявили о неприемлемости пенсионной реформы.

Стоит отметить, что полицейские не вмешиваются в происходящее у стен Госдумы.

Стоит отметить, что одновременно с акцией КПРФ по периметру здания Госдумы проходят одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Однако, как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, «нодовцы» пытаются их спровоцировать на скандальные и неприятные заявления, задавая им провокационные вопросы и снимая активистов на камеру.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Планируется, что реформа начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Государственной думе РФ законопроект прошел 19 июля – документ был принят благодаря усилиям депутатов из ЕР, все остальные фракции проголосовали против. Второе чтение намечено на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В различных российских регионах прошли массовые протесты. Новые протестные акции по всей России планируется провести 2 сентября.

Напомним, в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. Согласно результатам последнего опроса данного исследовательского холдинга, 91,5% россиян считают неубедительной аргументацию властей в пользу повышения пенсионного возраста, а 93,7% не верят в повышение пенсий после реформы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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