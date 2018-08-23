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Четверг, 23 августа 2018, 17:08 мск

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Мэрия согласовала митинг против пенсионной реформы в центре Москвы

Московская мэрия согласовала шествие и митинг против пенсионной» реформы, запланированные коммунистами на 2 сентября.

Как сообщает пресс-служба КПРФ, в столице состоится второй этап общероссийской акции «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!». Мероприятие проведут центральный, московские городской и областной комитеты КПРФ, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, женское движение «Надежда России», Ленинский коммунистической союз молодежи, а также ряд левых народно-демократических обществ.

«11.00 – сбор участников возле гостиницы «Ленинградская» (ул.Каланчевская, д.21/40, ст. метро «Комсомольская») с построением по улице Маши Порываевой. 12.00 – начало движения», – информирует пресс-служба.

В 13.00, после шествия, состоится митинг на проспекте Академика Сахарова.

Как сообщал «Новый День», в четверг, 23 августа, в гайд- парке в столичных «Сокольниках» пройдет еще один митинг против повышения пенсионного возраста. Акцию организует секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер.

Москва, Ольга Ветрова

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