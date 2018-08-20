В Москве противников пенсионной реформы «сослали» в гайд-парк

В Москве противники пенсионной реформы соберутся на митинг в гайд-парке в «Сокольниках». У мэрии «нет других площадей, где можно критиковать повышение пенсионного возраста». Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер.

«К сожалению, [протестная акция] пройдет в «Сокольниках», – сообщил оппозиционер. – Мы подавали практически всюду, где в столице есть площадь – на Суворовскую, даже на улицу Заморенова – поближе к Дому правительства. Везде идут московские фестивали, и везде якобы по этой причине нельзя. А после этих фестивалей будут еще одни фестивали, что не скрывают московские власти. Они советуют перенести. Но мы переносить не собираемся. С вероятностью 120% «Сокольники» в это время – 23 августа в 19:00 – будут наши».

По его словам, среди организаторов – различные левые силы, в том числе Объединенная коммунистическая партия, Новое коммунистическое движение, Левый фронт.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.08.18

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