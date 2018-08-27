Начали действовать новые санкции США против России: рубль остается под давлением

В понедельник, 27 августа, начали действовать санкции США, введенные США в отношении России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Документ о новых ограничительных мерах был размещен в минувшую пятницу, 24 августа, в Федеральном регистре – официальном журнале американского правительства и сегодня вступил в силу.

Новый пакет санкций, связанный с «делом Скрипалей», госдеп США анонсировал 8 августа. Ограничительные меры будут двухэтапными. Первый пакет санкций, начавший действовать сегодня, включает запрет на оказание помощи России (за исключением гуманитарной), на поставку оружия и финансирование подобных сделок, на экспорт товаров двойного назначение, а также отказ в кредитовании со стороны государственных учреждений США. Отметим, что Вашингтон вывел из-под действия новых ограничительных мер продукцию, необходимую для сотрудничества в космической сфере и для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Второй блок санкций может быть введен через 90 дней, в конце ноября, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия. Эти ограничительные меры, согласно заявлению Белого дома, будут «более болезненными». Они предполагают существенное снижение дипломатических отношений, приостановку полетов в США для «Аэрофлота», запрет на кредитование российских юридических лиц и почти полное ограничение экспорта и импорта.

Стоит отметить, что в последние дни, в преддверии введения новых санкций, рубль значительно слабел. Ситуацию исправило вмешательство Центробанка РФ – после объявления о приостановке покупки валюты на внутреннем рынке национальная валюта частично отыграла потери. Между тем, как отмечают аналитики, рубль по-прежнему остается под санкционным давлением. Согласно их прогнозам, доллар может преодолеть отметку в 70 рублей уже в сентябре.

Напомним, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон и вслед за ним Вашингтон обвинили Россию в использовании химического оружия против своих граждан. Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

Премьер-министр Дмитрий Медведев расценил усиление американских санкций как объявление экономической войны со стороны США. Президент Владимир Путин счел санкции США бессмысленными и контрпродуктивными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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