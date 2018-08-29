Раскрыт секрет высоких рейтингов Путина на Западе. «Есть три причины»

Журналист австрийского издания Der Standard Роберт Мисик назвал причины большой популярности президента России Владимира Путина в странах Запада.

По его мнению, высокий рейтинг российского лидера среди европейцев, занимающих различные политические позиции, можно объяснить тремя факторами. Во-первых, отметил репортер, Путин привержен традиционным семейным ценностям и олицетворяет мужественность в противовес либеральным концепциями жизни, захватившим Европу.

Кроме того, указывает журналист, президент России выступает против доминирования Запада в экономической, общественной и военной сферах. Путин, в частности, противостоит идеям ЛГБТ и феминизма, агрессивной политике НАТО, господству Уолл-стрит и американского доллара и не испытывает страх, когда идет против общественного мнения, пишет Мисик. Тем самым, продолжает он, российский президент создает альтернативную модель мира.

В-третьих, у жителей Европы находят положительный отклик такие личные качества Путина, как остроумие, скромность, самоирония, хорошее чувство юмора, личное обаяние, отмечает журналист. Мисик полагает, что Путин успешно сочетает авторитарный стиль правления с образом приверженца демократическим принципам.

В России, напротив, рейтинг президента в последние месяцы, судя по результатам опроса ФОМ, снижался из-за проталкиваемой правительством пенсионной реформы. В начале августа электоральный рейтинг Путина упал до 45% – это самый низкий показатель с 2013 года.

Как сообщал «Новый День», 18 августа Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера по приглашению невесты. Торжество проходило в ресторане на юге федеральной земли Штирия. Российский президент по прибытии на церемонию вручил невесте букет цветов и потанцевал с ней. Среди свадебных подарков Путина новобрачным – самовар, старинная масловыжималка и картина. Музыкальным презентом стало выступление Кубанского казачьего хора: артисты спели несколько песен для гостей свадьбы и потанцевали с молодоженами. Позже глава МИД Австрии призналась, что пригласила Путина на свадьбу совершенно спонтанно и не ожидала, что он примет приглашение.

Также в СМИ сообщалось, что этой осенью Путин может посетить свадьбу своего давнего друга, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.18

Моора на выборах спонсирует предприятие, устроившее «газовую атаку» в Ишиме. / США развернут систему ПРО на севере Сирии, ради создания хаоса в регионе. / Эсеры-одномандатники начали снимать своих соперников из РППС с выборов по одному. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»