Рейтинги Путина, Медведева и ЕР снова упали из-за пенсионной реформы

Социологи вновь зафиксировали снижение рейтингов президента РФ Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия» на фоне объявленных правительством планов повысить пенсионный возраст и поддержки этой инициативы депутатами Госдумы от «партии власти». Напомним, 19 июля парламент принял в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, вызвавший широкое общественное недовольство и протесты по всей России: за документ почти в полном составе проголосовала фракция ЕР, против высказались депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», электоральный рейтинг Владимира Путина упал до 45% – это самый низкий показатель с 2013 года. Именно столько россиян дали ответ на вопрос, за кого из кандидатов они проголосовали бы на предполагаемых выборах главы государства в ближайшее воскресенье. Резкое падение электорального рейтинга Путина началось в июне – тогда он снизился с 64% до 60%, а затем опускался до 48-49%. Предыдущее исследование ФОМ от 29 июля продемонстрировало снижение популярности президента до 47%.

Опрос показал, что уровень доверия к Путину также снизился. Так, число «безусловно доверяющих» президенту сократилось с 43% в марте до 24% в начале августа, а с момента предыдущего исследования на 1%. Доля россиян, которые «скорее доверяют» главе государства, снизилась до 34% с 36% в марте. С конца июля это количество снизилось также на 1%. Число респондентов, «скорее не доверяющих» Путину, выросло до 18%, в марте таких насчитывалось 8%, а в конце июля – 19%. В то же время социологи насчитали 17% граждан, «безусловно не доверяющих» президенту. Доля таких участников опроса выросла с марта и с конца июля соответственно на 10% и 2%.

Оценка работы Путина как президента с марта снизилась с 80% до 63% и держится на таком уровне с конца июля.

Значительно снизился уровень доверия населения к главе правительству Дмитрию Медведеву. Если в марте 2018 года «безусловно доверяли» ему 14% россиян, то сейчас только 4%, «скорее доверяли» 24% респондентов, а в настоящее время – 18%. Из опроса следует, что не доверяют премьеру 66% опрошенных.

Работу Медведева на посту премьер-министра положительно оценивают 24%, тогда как в марте таких было 37%, а в конце июля – 26%. Негативно оценивают деятельность главы правительства 54% граждан, что на 1% больше, чем в конце июля. Отметим, что в марте 41% россиян признались, что довольны деятельностью Медведева в качестве главы правительства.

Также упал рейтинг «Единой России»: с 33% в конце июля до 32% в начале августа. В мае, перед объявлением правительством пенсионной реформы, он достигал 46%.

Любопытно, что показал снижение рейтинг КПРФ, первой озвучившей инициативу провести всероссийский референдум по пенсионной реформе, с 13% в конце июля до 12% после роста с 9% в мае. В то же время рейтинг ЛДПР поднялся с 11% с последнего опроса до 12%.

Исследование проводилсь «ФОМнибус» 4-5 августа в 207 населенных пунктов в 73 регионах РФ среди 3 тысяч респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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