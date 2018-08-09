Всё больше россиян разочаровываются в Путине. Социологи объяснили, почему

Социологи «Левада-центра» выяснили у жителей России, что их привлекает и что им не нравится в президенте РФ Владимире Путине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оказалось, что всё меньше россиян верят в то, что глава государства заботится об интересах России – такую позицию в июле текущего года разделяли 17% респондентов против 25% в марте 2016 года. Кроме того, выросло число граждан, убежденных в том, что президенту «чужды интересы народа»: 16% в июле против 11% два года назад.

Также из исследования следует, что среди населения заметно упал уровень поддержки внешнеполитического курса Путина. Так, число одобряющих действия главы государства на международной арене за два года сократилось на 6%. Если в 2016 году 22% россиян говорили, что поддерживают внешнюю политику Путина, то в июле 2018-го такой ответ дали лишь 16% респондентов. Социолог «Левада-центра» Денис Волков, комментируя итоги опроса, заявил, что внешнеполитический курс президента начинает вызывать раздражение у россиян на фоне снижения реального уровня доходов и планов кабмина повысить пенсионный возраст. Эксперт полагает, что вместо внешней политики России в Сирии и на Украине, воспринимаемой населением как помощь этим странам, для россиян стала приоритетной социальная тематика. «Во многих последних опросах люди говорят: «хватит всем помогать, надо помочь себе, давайте не будем тратить деньги на другие страны, лучше потратим их внутри страны», – цитирует социолога РБК.

В то же время, согласно результатам опроса, больше всего в президенте жителям РФ нравится то, что он «опытный политик» – так считают 49% респондентов, тогда как два года назад такого мнения придерживались 33% граждан. В числе других достоинств Путина треть участников опроса указали, что он «энергичный, решительный, волевой человек», 22% видят в главе государства «дальновидного политика». 17% считают, что Путин – «настоящий лидер, способный повести за собой людей» (против 20% в марте 2016 года), еще 14% полагают, что заслуга Путина в обеспечении стабильности в стране.

17% россиян, отвечая на вопрос, что не нравится в президенте, сочли, что Путин связан с крупным капиталом (столько же, сколько два года назад), 14% считают, что президент связан с коррумпированными политиками. По 9% респондентов полагают, что глава государства не справляется с руководством страной и его действия направлены лишь на повышение собственной популярности.

Опрос проводился среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах России 19-25 июля. Участникам исследования предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответов.

Стоит отметить, что согласно другому исследованию «Левада-центра», рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июле текущего года заметно снизился по сравнению с маем – 67% против 79%. Число тех, кто не одобряет работу главы государства, выросло с 20% до 32%. Социологи отмечали, что рейтинг президента значительно упал из-за проталкиваемой правительством пенсионной реформы, вызвавшей отторжение, судя по опросам, у более чем 80% россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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