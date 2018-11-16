Экс-глава СБУ: Украина не выстоит, если случится война с Россией

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что если случится военный конфликт с Россией, то украинская армия не сможет выстоять и потерпит поражение.

«Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске, – сказал Смешко в эфире телеканала «112 Украина». – Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит».

Экс-глава СБУ добавил, что расходы военного бюджета страны непрозрачны, а поэтому неэффективны. Он привел в пример США, которые тратят на оборону 1,5-2% ВВП, однако все расходы расписаны на сайте американского конгресса. В то же время в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3%, но непонятно, на что они тратятся.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак посчитал, что денег, которые заложены в проекте бюджета на оборону на будущий год, недостаточно, и финансовый ресурс необходимо увеличить.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 16.11.18

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