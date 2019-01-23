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Среда, 23 января 2019, 16:36 мск

Новости Политика

Депутаты предложили переименовать Казахстан

Фото с сайта президента Казахстана

Казахстан может получить новое название. Парламентарии просят рассмотреть вариант именования государства Казахской Республикой.

Автор инициативы лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев направил депутатский запрос премьер-министру страны Бакытжану Сагинтаеву, в котором попросил рассмотреть возможность переименовать Казахстан в Казахскую Республику. Предложение приурочено к 100-летию со дня образования Казахской Республики в составе СССР, пишет Sputnik.

По мнению депутата, в юбилейный год необходимо организовать научные конференции, издать труды участников тех событий, присвоить их имена улицам, а также выпустить почтовые марки и монеты. Образование республики в 1920 году послужило платформой государственности будущего независимого Казахстана, указал Перуашев.

Напомним, в 2014 году президент страны Нурсултан Назарбаев озвучивал идею о переименовании Казахстана в Казахскую Республику (Қазақ Елi).

Алма-Ата, Служба информации РИА «Новый День»

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