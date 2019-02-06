Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Правительство Украины приняло решение выйти из соглашения с РФ об обмене правовой информацией. Это далеко не первый документ, закрепляющий договоренности о сотрудничестве с Москвой, который Киев решил расторгнуть.

Соглашение об обмене правовой информацией было подписано 18 апреля 1995 года, передает РИА «Новости». Документ предписывает порядок передачи текстов правовых актов в электронном виде или на бумажных носителях.

Соглашение будет действовать еще на протяжении полугода с того момента, когда одна из сторон в письменном виде уведомит вторую о намерении прекратить его действие.

Ранее Украина расторгла несколько соглашений, в том числе «О межгосударственном обмене экономической информацией» (26 июня 1992), «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» (24 сентября 1993 года), а также «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» (15 мая 1992 года).

Как заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 49 соглашений с Россией разорваны. По его словам, действие еще почти 50 документов может быть прекращено.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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