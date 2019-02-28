«Трамп просто уничтожен»: политологи оценили итоги встречи президента США и лидера КНДР

Эксперты расценили итоги завершившегося в Ханое второго саммита президента США Дональда Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына поражением американского лидера. Встреча лидеров двух стран завершилась досрочно и безрезультатно – сторонам не удалось договориться о дальнейших действиях по ядерному разоружению КНДР. Трамп уже вылетел из столицы Вьетнама в Вашингтон.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя итоги встречи, назвал Трампа «человеком политического театра». «Постановки ему точно удаются. С результатами много хуже», – написал он в своем твиттере. «Трамп заставил всех завидовать его беседе с Кимом: мол, если бы вы там были, сколько бы узнали! В итоге все узнали, что соглашения нет и не предвидится. Зато лидеры ждут новой встречи», – отметил политик.

Эксперт по АТР, обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил Коростиков был более резок в комментарии, отметив растерянность и нервозность президента США. «Никогда не видел Трампа таким уставшим, нервным и растерянным. Он просто уничтожен, – написал он в своем Facebook. – Это уникальный случай, когда диктатор нищей 25-млн дыры так сильно и так безнаказанно унизил президента США».

Политолог Евгений Минченко считает, что северокорейский лидер обыграл Трампа. «Теперь, после саммита Трамп-Ким Чен Ын, понятно, почему именно северокорейский лидер – зарубежный политик года-2018 по версии Политической Премии РАСО «Гамбургский счет»?», – написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев связал отсутствие конкретных договоренностей между сторонами с неготовностью Трампа к торгу со стороны Ким Чен Ына. Впрочем, политик отметил, что тот факт, что в диалоге не поставлена точка невозврата, уже можно оценивать как успех.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, цель Трампа и Ким Чен Ына на этом саммите «заключалось не в том, чтобы достигнуть прорывного результата, которого на самом деле достичь очень сложно», поскольку «обладание ядерным оружием и технологиями – это принципиальный момент для КНДР, равный их государственности». Для лидеров двух стран, полагает эксперт, «важен не конечный результат, а процесс». Данюк отметил, что «обе стороны заинтересованы в движении, в демонстрации того, что они встречаются, что диалог налажен и что они готовы сотрудничать». Но это, уверен он, «не выльется в какой-то пакет документов, договоренностей, которые можно было бы назвать прорывными», сообщает RT.

Добавим, что с критикой в адрес Трампа уже обрушились его политические противники на родине. Экс-посол США Майкл Макфол написал в своем твиттере: «Когда начинаешь пресс-конференцию о своем северокорейском саммите с обсуждения Пакистана и Индии, а также Венесуэлы, ты знаешь, что дело не получилось». При этом он не преминул напомнить, что в свое время организовывал президентские саммиты между Баракой Обамой и российскими лидерами, и отметил, что «отменить значащуюся в графике церемонию подписания соглашения из ряда вон выходящее дело», сообщает «МК».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам саммита в Ханое заявила, что президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров не достигли соглашения о дальнейших действиях по денуклеаризации Корейского полуострова. При этом она отметила, что стороны «провели очень хорошие и конструктивные переговоры в Ханое», обсудив способы «продвижения концепции денуклеаризации» и экономические вопросы, сообщают американские СМИ. Лидеры двух стран при этом не договорились о будущей встрече.

По итогам переговоров в четверг должны были состояться церемония подписания соглашения и совместный ланч, но их отменили. Трамп и Ким Чен Ын после встречи покинули отель, где проходил саммит.

В ходе пресс-конференции Трамп объяснил причину срыва переговоров с КНДР тем, что Пхеньян хотел добиться снятия всех санкций в обмен на частичное ядерное разоружение (демонтаж ядерного объекта в Йонбене), но Вашингтон это не устроило. Несмотря на это, президент США настаивал, что переговоры были очень плодотворными. Президент США также сообщил, что Ким Чен Ын пообещал и в дальнейшем не проводить ядерные испытания и пуски баллистических ракет, а Вашингтон не будет вводить новые санкции в отношении КНДР.

Напомним, что первая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в Сингапуре 12 июня 2018 года. Саммит завершился подписанием декларации о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны обязались работать над улучшением отношений между странами, установлением стабильности и мира на полуострове.

Москва, Ханой, служба информации РИА «Новый День»

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