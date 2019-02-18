Ким Чен Ын обыграл Трампа, а политиком года в РФ признан Шойгу: названы лауреаты премии «Гамбургский счет»

Итоги политической премии «Гамбургский счет», которая учреждена Российской Ассоциацией по связям с общественностью (РАСО), преподнесли несколько неожиданностей. Одним из сюрпризов стали главные персоны российской и зарубежной политики 2018 года. «Наградами» также отмечены и фигуранты резонансных политических провалов.

Жюри конкурса составили члены Комитета по политическим технологиям РАСО. По результатам экспертного голосования, которое проводилось с 28 января по 17 февраля 2019 года, были определены главные триумфаторы российской и зарубежной политики, а также отмечены те, кто потерпел серьезные неудачи. Согласно условиям конкурса, премия присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность. При этом номинантами могут быть только субъекты политического процесса.

По итогам экспертного голосования, неудачником года в России и победителем номинации «Провал года» признан экс-губернатор Приморского края и представитель «Единой России» Андрей Тарасенко, который не смог переиграть на выборах представителя КПРФ Андрея Ищенко, а затем вообще покинул свой пост. «Заслуженное лидерство Андрея Тарасенко в номинации на анти-премию. Впервые после возвращения прямых выборов глав регионов свеженазначенный врио главы региона не смог в полной мере использовать эффект «медового месяца» с избирателями», – прокомментировал этот результат председатель жюри, вице-президент и глава Комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко.

«Лучшая губернаторская кампания оппозиционного кандидата», как решили эксперты, была у кандидата от ЛДПР Сергея Фургала в Хабаровском крае, где он смог победить на выборах представителя партии власти Вячеслава Шпорта, также претендовавшего на звание главного неудачника в российской политике.

В номинации «Лучшая губернаторская кампания («партия власти») победу одержал мэр Москвы Сергей Собянин, пиарщики которого конкурировали с командами политтехнологов таких известных руководителей, как Андрей Воробьев (Московская область) и Олег Кожемяко (Приморский край).

Лучшей кампанией «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание эксперты признали выборы в Ярославской области, которая, по оценке политтехнологов, считалась одной из самых проблемных территорий для «Единой России» по итогам предыдущего избирательного цикла. В номинации «Лучшая кампания оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание» главный приз достался якутским «справедливороссам», сумевшим, по выражению Минченко, отыграться за невыдвижение на губернаторские выборы своего лидера, депутата Госдумы Федота Тумусова.

Лучшая мэрская кампания кандидата от «партии власти», по оценке экспертов РАСО, была Абакане у Николая Булакина. Как отметил председатель жюри, его победа «особенно ценна, если учесть, что она произошла в один день с грандиозным провалом на выборах губернатора Хакасии его однопартийца – Виктора Зимина». «Не сомневаюсь, что, если бы Булакин был кандидатом от «Единой России» на выборах главы Хакасии, он имел бы все шансы выиграть в первом туре», – сказал Минченко.

В номинации «Лучшая мэрская кампания кандидата от оппозиции» безальтернативным победителем стала Сардана Авксентьева (Якутск), которая была единственным оппозиционным триумфатором на выборах главы города. При этом, как обратил внимание Минченко, она была кандидатом-дублером, но, тем не менее, смогла мобилизовать оппозиционных избирателей. «Качественное имиджевое позиционирование и использование энергии оппонентов (факты применения админресурса) – визитная карточка этой кампании, проведенной в лучших традициях популистской антиистеблишментной волны», – отметил председатель жюри.

Лучшей муниципальной кампанией («партии власти») признаны выборы 2017 года в городской совет Норильска. Обосновывая такой выбор, политический консультант, PR, GR специалист Виктор Потуремский отметил, что эта кампания интересна с точки зрения управления потенциальными конфликтами и работе с оппозицией. «Удалось преодолеть вызовы и найти конструктивные решения и способы взаимодействия. Плюс традиционно для Норильска достаточно высокий уровень технологичности», – сказал он.

Лучшая муниципальная кампания оппозиции, как считают эксперты, была в Димитровграде, где в 2018 году также выбирали депутатов гордумы. Член Комитета по политтехнологиям РАСО Олег Молчанов обратил внимание, что по итогам выборов КПРФ одержала одну из самых убедительных побед за последние годы. Компартия получила 54% по пропорционально системе и 19 из 20 мандатов в одномандатных округах.

Согласно мнению жюри, лучшая кампания по довыборам в Госдуму была у представителя «Единой России» Евгения Примакова в 165-м округе. «Евгений Примаков буквально на пару голосов опередил в голосовании членов жюри своего однопартийца Сергея Веремеенко. Обе кампании были проведены технологично и, я бы сказал, интеллигентно», – прокомментировал итоги голосования в этой номинации председатель жюри Евгений Минченко.

Политиком 2018 года в России признан министр обороны РФ Сергей Шойгу. Впрочем, в списке претендентов на победу в этой номинации отсутствовало имя президента РФ Владимира Путина, который наверняка бы стал безоговорочным лидером. На этот раз глава российского государства победил в другой номинации – «Лучшая президентская кампания».

«Владимир Путин получил на выборах президента рекордное количество голосов. Во многом на результат повлияла ситуация внешнего давления, мобилизующего избирателей вокруг национального лидера. Однако расплывчатость содержания кампании создала предпосылки для последующего падения рейтингов представителей власти. Ведь пакет реформ, реализуемых правительством РФ, в ходе кампании остался без обсуждения и стал для избирателей сюрпризом», – отметил Минченко.

Говоря о Шойгу, председатель жюри обратил внимание на такой удивительный момент – «политиком года назван человек, который вполне официально никакого участия в публичной политической деятельности не принимает». «Эксперты среди плюсов Шойгу выделили способность удерживать высокие рейтинги одобрения в ситуации общего снижения рейтинговых показателей власти», – сказал Минченко.

Премии «Сапожник в сапогах» – политтехнолог в политике» удостоен губернатор Омской области Александр Бурков, который ранее был главным политтехнологом партии «Справедливая Россия». Как отметили эксперты, Бурков на губернаторских выборах со своим участием продемонстрировал одну из самых ярких и технологичных кампаний, получив один из самых высоких результатов в стране.

Что касается зарубежной политики, то сюрпризом можно считать фигуру «Политика 2018 года» – им признан лидер КНДР Ким Чен Ын, который смог обойти даже председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Глава агентства «Евразийский стратегии» Андрей Сушенцов отметил, что успех северокорейского лидера связан с тем, что он лучше других прочитал книгу Дональда Трампа «Искусство заключать сделки», в которой описана философия американского президента по ведению переговоров и указано, какой уровень риска, довольно высокий, является для Трампа приемлемым.

«Ким Чен Ын правильно разыграл ситуацию, доведя уровень накала до предела, и затем вывел ситуацию к переговорам. В результате его роль в корейском кризисе оценивается как позитивная, а военная эскалация отступила на второй или третий план. Заслуженная премия», – подчеркнул эксперт.

«Самым сильным переговорщиком года оказался северокорелидер Ким Чен Ын», – отметил со своей стороны Евгений Минченко. При этом он уточнил, что «много симпатий вызвало у экспертов протестное движение «желтых жилетов» во Франции, но лично голосовал за индонезийского политика Махатхира Мохаммада – человека, который в 92 года снова стал премьер-министром, возглавив оппозиционный блок.

Звания «Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания» удостоено итальянское «Движение 5 Звезд», хотя при этом эксперты допустили ряд оговорок. В частности, кандидат политических наук, эксперт ЭИСИ Екатерина Соколова отметила, что настоящий прорыв в итальянской политике совершила «Лига Севера». «Движение 5 звезд» в два раза улучшило свои показатели по сравнению с выборами 2013 года, а «Лига Севера» с 18 мандатов в нижней палате скакнула почти в 7 раз – до 123 мест, обойдя мощных партнеров по коалиции, в том числе такого зубра, как «Вперед Италия!» Сильвио Берлускони. Причем «5 звезд» полностью потерял Север, отдав его «Лиге», хотя в 2013 получил большинство в 6 северных регионах», – обратила внимание Соколова.

Согласно итогам экспертного голосования, «Лучшая зарубежная президентская кампания» была у Эмманюэля Макрона во Франции. Комментируя этот выбор, известный политкосультант, председатель Совета директоров ЗАО «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов отметил, что «кампания Макрона сломала европейские стереотипы о стратегических противостояниях устоявшихся в обществе политических сил». «За полтора года, он [Макрон] создал движение «Вперёд!», реорганизовал в партию «Вперёд, Республика!», вышел во второй тур президентских выборов. И затем разгромил Ле Пен на ее же поле категорического популизма», – обратил внимание эксперт.

Победителем номинации «Зарубежный провал года» признан «Национальный фронт» Малайзии. «Правящая коалиция, проигравшая выборы своему же основателю, – урок для многих правящих партий того, как опасно утрачивать связь с реальностью», – отметил председатель жюри Евгений Минченко, комментируя такой итог экспертного голосования в этой номинации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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