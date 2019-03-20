Путин напутствовал покинувшего президентское кресло Назарбаева

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством впервые высказался об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он выразил надежду на преемственность политики после прихода нового главы республики и поблагодарил Назарбаева за совместную работу, сообщает пресс-служба Кремля. Путин при этом назвал Казахстан «самым близким союзником» России.

«Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей… Они связаны со сменой политического руководства. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена», – сказал президент. Путин также заявил, что у российской стороны «есть все основания сказать ему (Назарбаеву – прим. ред.) большое спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов».

Российский президент напомнил, что Назарбаев является одним из инициаторов продвинутой интеграции между Россией и Казахстаном, одним «из авторов» ЕАЭС. «Проект развивается очень успешно благодаря его непосредственной поддержке и участию в этой работе», – сказал Путин. Он пообещал делать все для поддержки интеграционных процессов.

Как сообщал «Новый День», во вторник, 19 марта, Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, в телеобращении к жителям республики объявил о досрочном уходе в отставку. Позже он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта. При этом Назарбаев остался главой Совета безопасности, председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Его президентские полномочия перешли к экс-спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Он будет руководить страной до истечения срока полномочий предшественника в 2020 году.

Токаев в ходе церемонии вступления в должность утром 20 марта предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан, воздвигнуть в Астане памятник Назарбаеву, а также назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана в честь первого президента. Кроме того, он предложил наградить первого президента Казахстана всеми высшими званиями, существующими в государстве. Парламент Казахстана не стал тянуть с переименованием Астаны в честь Назарбаева и уже сегодня принял соответствующий закон.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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