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NewDayNews.ru

Среда, 27 марта 2019, 10:15 мск

Новости Политика

Евродепутат осудил коллег за двойные стандарты по Крыму, Украине и Косово

Фото: ec.europa.eu

Французский депутат Европарламента от правой фракции «Европа наций и свобод» Жан-Люк Шафхаузер считает несправедливыми двойные стандарты Европарламента в отношении воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости Косова. Такое мнение он выразил, выступая на заседании Европарламента.

«То, в чем вы отказываете крымчанам, вы считаете допустимым для косоваров. Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косова. Вы осуждаете русских, но одобряете войну НАТО против Югославии», – заявил парламентарий. Он также добавил, что Европарламент «осуждает референдум», но почему-то одобряет провозглашение независимости Косова, которое было сделано в нарушение резолюции ООН.

Кроме того, Шафхаузер напомнил, что Европарламент выступает за правовое государство, но, несмотря на это поддержал путчистов в Киеве. Парламентарий считает, что евродепутатам «не нравится патриотичное желание крымчан» вернуться в состав России, частью которой полуостров был исторически.

В начале дебатов от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Как передает ТАСС, он отметил, что Евросоюз через пять лет после воссоединения Крыма с РФ продолжает политику непризнания полуострова российским. «Мы не признаем и никогда не признаем это нарушение международного права. Мы непоколебимы в нашей политике непризнания», – заявил Хан.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя при явке 80%.

Брюссель, Иван Гридин

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