«Понимает ценность двухсторонних отношений»: названы главные задачи для нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин вечером 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла РФ в Белоруссии и назначил новым руководителем дипмиссии сенатора от Сахалинской области, экс-губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Бабич также освобожден от должности спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно лично просил российского коллегу отправить Бабича в отставку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Последняя такая просьба прозвучала в Пекине. Лукашенко при этом заверил Путина в том, что готов начать интеграцию двух государств, рассказал собеседник издания.

Бабич был назначен послом России в Белоруссии в августе прошлого года. До этого он занимал пост полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.

МИД Белоруссии неоднократно подвергал жесткой критике его высказывания на тему двусторонних отношений. Так, в середине марта в середине марта представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал Бабича «счетоводом», а также «подающим надежды бухгалтером». Представитель белорусского МИДа тогда подчеркнул, что «отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». Такая реакция последовала на слова Бабича о «привычном вывихе» в оценках «отдельных руководителей» в Минске вклада России в развитие экономики Белоруссии. За посла заступился МИД России, потребовав от белорусских коллег большего уважения.

В апреле в белорусском МИДе обвинили российского посла в попытке разрушить дружественные отношения двух стран. Так в Минске отреагировали на заявление Бабича, который опровергнул слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости белорусской атомной электростанции, которая возводится в Гродненской области при участии структур «Росатома». Напомним, в ходе послания к народу и Национальному собранию Лукашенко сообщил, что проект оценивается менее чем в $7 млрд, в то время как договор заключен на большую сумму – $10 млрд. Посол в свою очередь сообщил, что стоимость АЭС еще неизвестна.

Лукашенко отказался комментировать скандал вокруг посла России, заявив, что Москва сама с ним разберется.

Главные задачи, поставленные перед новым послом РФ в Белоруссии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал о приоритетных задачах, поставленным перед новым российским послом в Минске.

По словам парламентария, Дмитрий Мезенцев должен будет решать «очень серьезные задачи по углублению интеграции в рамках Союзного государства» (цитата по ТАСС). Данные задачи обсуждали президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на переговорах в Сочи в феврале. Мезенцев «понимает ценность отношений» России и Белоруссии, отметил Калашников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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