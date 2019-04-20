Атомный скандал: посол России в Минске договорился до разрушения дружественных отношений с Белоруссией

Взаимоотношения Москвы и Минска вновь проверяет на прочность очередной дипломатический скандал. В министерстве иностранных дел Белоруссии с возмущением восприняли заявление посла России Михаила Бабича, который позволил себе опровергнуть слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости белорусской атомной электростанции, которая возводится в Гродненской области при участии структур «Росатома».

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что посол России пытается разрушить дружественные отношения двух стран, хотя даже внешние силы не смогли этого сделать. «Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», – сказал он.

«Господин Посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в Послании Президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков», – подчеркнул Глаз.

Это заявление было опубликовано на сайте белорусского внешнеполитического ведомства в ответ на заявление российского дипломата, который комментировал слова президента республики в ходе послания к народу и Национальному собранию. В частности, Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости строительства в стране АЭС. Лукашенко сообщил, что проект оценивается менее чем в $7 млрд, в то время как договор заключен на большую сумму – $10 млрд. Посол в свою очередь сообщил, что стоимость атомной электростанции еще неизвестна.

«К сожалению, вынужден констатировать, что президента (Белоруссии) в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость белорусской атомной станции», – сказал Бабич в эфире телеканала «Россия24».

Стоит отметить, что это второй за последний месяц дипломатический скандал между Москвой и Минском, в центре которого оказывается Бабич. В середине марта МИД Белоруссии и российское внешнеполитическое ведомство обменялись колкими заявлениями в адрес друг друга после высказываний Бабича на тему российско-белорусских отношений. Глаз тогда тоже назвал российского посла «счетоводом», а также «подающим надежды бухгалтером». Представитель белорусского МИДа тогда подчеркнул, что «отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». При этом он отметил, что все высказывания российского дипломата «схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется». «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», – указал Глаз.

Тогда такая реакция последовала на слова Бабича о «привычном вывихе» в оценках «отдельных руководителей» в Минске вклада России в развитие экономики Белоруссии. За посла заступился МИД России, потребовав от белорусских коллег большего уважения.

Бабич был назначен послом России в Белоруссии в августе прошлого года. До этого он занимал пост полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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