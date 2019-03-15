«Нужно уважать российского посла»: Москва ответила на новую истерику Минска

МИД Белоруссии и российское внешнеполитическое ведомство обменялись колкими заявлениями в адрес друг друга после высказываний посла РФ в Минске Михаила Бабича на тему российско-белорусских отношений. Глава управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИД Анатолий Глаз назвал Михаила Бабича «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером». Он обвинил российского дипломата в незнании реалий Белоруссии и в неуважении ее жителей. В МИД России в ответ потребовали от белорусских коллег большего уважения к российскому послу. Сам Бабич заявил, что важно доносить до Минска аргументы российской стороны и совместно вырабатывать решения в интересах обеих стран. По его признанию, на эту «болтовню» он не в обиде.

Представитель МИД Белоруссии порекомендовал послу РФ в республике Михаилу Бабичу «больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания и проявить немного уважения», сообщает пресс-служба белорусского внешнеэкономического ведомства. Глаз подчеркнул, что «отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». При этом он отметил, что все высказывания российского дипломата «схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется». «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», – указал Глаз.

По мнению представителя белорусского МИД, Бабич не успел понять разницы между федеральным округом и независимым государством за короткое время работы в Минске. «Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», – добавил он.

В свою очередь замглавы МИД России Григорий Карасин, комментируя жесткое заявление белорусских коллег в адрес российского посла, заявил, что Москва рассчитывает на большее уважение белорусских дипломатов к Михаилу Бабичу. «Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», – цитирует Карасина РИА «Новости».

На ситуацию отреагировал и сам Бабич, заявив, что Москва спокойно относится к критике МИД Белоруссии в его адрес, и выразив уверенность, что «эта пена сойдет». «Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы – и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов, – приводит слова дипломата пресс-служба посольства РФ в Белоруссии. – А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся».

Бабич также заявил, что по форме в заявлении пресс-секретаря МИД Белоруссии «ничего удивительного нет». Он отметил, что такая форма общения нередко используется в диалоге, но «за формами нужно понимать содержание».

Посол также заявил, что в отличие от комментаторов успевает «читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве». «Видимо, это (комментарий Глаза, – прим. ред,) – и есть «верх» дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор», добавил Бабич.

Накануне Бабич дал интервью РИА «Новости», в котором, в частности, высказался на тему интеграции двух стран, единой валюты и реализации налогового маневра. Дипломат, в частности, заявил о заинтересованности России в скорейшем разрешении экономических вопросов с Минском, включая вопрос цены российского газа для Минска с 2020 года. Кроме того, он рассказал о «привычном вывихе» в оценках «отдельных руководителей» вклада России в развитие экономики Белоруссии.

Михаил Бабич был назначен послом России в Белоруссии в августе прошлого года. До этого он занимал пост полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.

Минск, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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