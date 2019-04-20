«Россия с ним разберется сама»: Лукашенко прокомментировал скандал вокруг посла РФ в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался высказывать свою оценку заявлению посла РФ в Минске Михаила Бабича, который накануне опроверг слова белорусского лидера о стоимости проекта строительства атомной электростанции в Гродненской области.

«Здесь даже комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама», – сказал Лукашенко, слова которого цитирует агентство «Белта».

Впрочем, белорусский лидер все-таки сделал пространное заявление по этому поводу. «Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России – это представитель Президента Российской Федерации – моего доброго друга (он его рекомендовал сюда). И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за ее пределами», – отметил президент Белоруссии.

В то же время Лукашенко отметил, что «зря страдают некоторые политики, особенно в России» относительно суверенитета Белоруссии. «Искренне говорю, Россия – это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России», – подчеркнул белорусский лидер.

В связи с этим Лукашенко также добавил, что он не встречал ни географических, ни административных, ни политических карт мира или Европы, где бы граница Российской Федерации проходила бы под Минском или далее. «Этого мы нигде не видели и не встречали. Дальше не хочу продолжать. Другие карты есть. Поэтому тем надо думать и в свой адрес воспринимать сказанное», – сказал президент Белоруссии.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 20.04.19

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