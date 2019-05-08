Госдума хочет обязать фармацевтов доставлять купленные онлайн лекарства

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья подготовил ко второму чтению поправки к законопроекту, разрешающему розничную продажу лекарств в интернете. Законопроект был разработан Минздравом и внесен на рассмотрение Госдумы еще в октябре 2017 года и был принят в первом чтении в декабре того же года. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, но до сих пор не рассматривался во втором чтении.

Обновленная версия законопроекта сдвигает запуск дистанционной продажи лекарств на 1 января 2020 года. Продавать лекарства онлайн смогут аптечные и ветеринарные аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и розничную продажу лекарств, в том числе дистанционным способом. При этом у них должно быть не более одного сайта в интернете, передает РБК. Продажа через интернет рецептурных лекарств, наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25% будет запрещена.

Интернет-торговля лекарствами будет доступна лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в границах муниципального района или городского округа субъекта. Розничную торговлю лекарствами дистанционным способом, так же как и обычную, необходимо будет вести по правилам надлежащей аптечной практики.

Одно из наиболее дискуссионных предложений в законопроекте ко второму чтению касается доставки лекарств. Купленные в интернете лекарства, по предложению профильного комитета Госдумы, смогут доставлять только «специалисты с фармацевтическим или медицинским (ветеринарным) образованием».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.19

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