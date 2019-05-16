Лидер «Океана Эльзы» создает политическую партию

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии «Голос». С ней он намерен участвовать в предстоящих выборах в Верховную раду, которые пройдут в октябре 2019 года.

Заявление о создании партии прозвучало на смотровой площадке возле музея истории Украины. После этого сторонники Вакарчука раздали гражданам браслеты с подписью музыканта, пишут украинские СМИ. Сам рокер отметил, что именно в парламенте происходят основные изменения в стране.

Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб, возглавлять который будет экс-замминистра экономики Юлия Клименко. Она завершила сотрудничество с Transparency International Ukraine, где была членом правления, и вошла в новую партию вместе с бывшим главой организации Ярославом Юрчишиным.

Кроме того, стало известно, что Вакарчук ведет переговоры с известными медиаперсонами Украины об их возможном участии в предвыборной кампании.

Напомним, лидеру «Океана Эльзы» прочили кресло президента Украины. Однако в январе он официально отказался от гонки за высший государственный пост. В выборах одержал победу актер Владимир Зеленский.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 16.05.19

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