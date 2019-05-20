В Госдуме заговорили о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья

Россия в ближайшее время может упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Приднестровья. Об этом заявил депутат Госдумы от ЕР Александр Ярошук в интервью телеканалу ТСВ. По его словам, для этого процесса уже всё готово, нужна только политическая воля.

Парламентарий отметил, что корректировка законодательства РФ, необходимая для выдачи российских паспортов, осуществлялась именно на основе предложений от жителей Приднестровья.

Депутат добавил, что недавно принятое решение о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик дает надежду всем, кто в Приднестровье ждет получения российского гражданства РФ. «Сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР, – заявил Ярошук. – Я думаю, что при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение».

Как сообщал «Новый День», 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. Позже глава государства заявил, что у Кремля нет желания создавать проблемы новому украинскому президенту, но Россия не имеет права наблюдать сложа руки за страданиями народа Донбасса. На ответную угрозу избранного президента Украины Владимира Зеленского начать выдавать украинское гражданство россиянам Путин отметил, что «это очень хорошо» и призвал в будущем прийти к общему российско-украинскому гражданству.

1 мая президент РФ подписал 1 мая указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

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