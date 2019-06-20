Путин готов к встрече с Трампом, но сомневается в возможностях американского президента

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным президенту задали вопрос о перспективах встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства признал, что им есть, что обсудить, но не уверен, что диалог будет продуктивным.

По словам президента РФ, Россия готова к диалогу настолько, насколько к этому готовы партнеры. «Мы видим, что там происходит во внутренней политике – [у Трампа] существует масса ограничений», – сказал Путин, добавив, что американский лидер сейчас вступил в предвыборную кампанию и будет оглядываться на американский истеблишмент, который спекулирует на теме русско-американских ограничений.

Двум лидерам есть, что обсудить в ходе переговоров. Это и международная безопасность, разоружение, налаживание нормального диалога, а также экономические отношения. Путин упомянул, что товарооборот США и России при Трампе вырос после падения при Бараке Обаме. Антироссийские санкции президент РФ назвал большой ошибкой со стороны Соединенных штатов.

Кроме того, Путина спросили о кибератаках на энергетические объекты в России, а который сообщала The NYT. Глава государства заявил, что не знает, достоверная ли это информация, но подчеркнул, что работа по защите критически важной инфраструктуры идет полным ходом.

К тому же президент напомнил, что Москва предлагала Вашингтону начать диалог о правилах поведения в кибер-пространстве, но пока вразумительного ответа от американских властей не получила.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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