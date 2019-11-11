Американцы придумали «худший кошмар» для России и Китая

Худший кошмар для России и Китая наступит, если США начнут продавать своим союзникам атомные подводные лодки. Такое мнение высказал журналист Гарри Казианис в публикации для журнала The National Interest.

Обозреватель полагает, что предполагаемые поставки Австралии и другим партнерам нескольких американских субмарин класса «Вирджиния» позволят Штатам и их союзникам укрепить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также расширить противодействие Китаю в этом районе.

Помимо этого, американские подлодки, которые получит Австралия, дадут больше возможностей для патрулирования обширной территории, чем те субмарины, которые сейчас стоят на вооружении австралийского ВМФ. Также Вашингтон и Канберра получат существенные преимущества от совместного базирования, материально-технического обеспечения, обучения и многих других аспектов. «Худший кошмар России», – резюмирует издание.

Ранее The National Interest рассказал, что Россия располагает «настоящим оружием Судного дня», подразумевая под ним атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.19

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