Болгария отреагировала на обвинения Путина в саботаже «Турецкого потока»

Власти Болгарии отреагировали на обвинения президента России Владимира Путина в сознательном саботаже строительства газопровода «Турецкий поток». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства газопровода «Балканский поток», который должен стать частью «Турецкого потока», проведением обязательных процедур, предусмотренных законодательством Евросоюза. «Намеренной задержки реализации проекта со стороны Софии нет», – заявил он в эфире телеканала BTV.

«Мы начали поздно, потому что нужно было завершить многие процедуры», – заявил болгарский премьер. «Болгария следует процедурам ЕС», – подчеркнул Борисов, заметив, что «каждый вправе искать альтернативные маршруты», соответственно, София «ищет альтернативную диверсификацию». При этом болгарский премьер не преминул указать, что «Болгария является лояльным и влиятельным членом НАТО и ЕС», отметив, что в России этому «просто политически не рады».

Борисов выразил надежду на то, что газопровод будет запущен в 2020 году. «Мой ответ Путину – он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строем – в среднем 5 км в день», – сказал политик. По его словам, после завершения строительства Болгария станет «единственно быстрой и хорошей альтернативой» для российского газа. Борисов при этом выразил сомнение, что в том случае, если Россия переориентируется с Болгарии на другого партнера – Сербию, «проект будет завершен в более короткие сроки».

Как сообщал «Новый День», накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем публично обвинил Болгарию в саботаже строительства газопровода «Турецкий поток». Президент РФ заявил, что Москва найдет другие возможности реализации этого проекта на юге Европы, если «болгарское руководство не хочет (сотрудничать по «Турецкому потоку»)». Путин отметил, что после срыва Софией «Южного потока» болгарские власти неоднократно обращалась к Москве с просьбой реализовать проект, но в итоге неспешно выстраивают работу.

Ранее сообщалось, что «Газпром» завершил прокладку двух ниток морского газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. Запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января 2020 года.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 05.12.19

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