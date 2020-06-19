Европа раскритиковала поправки в российскую Конституцию

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязательны для выполнения странами-членами Совета Европы, в том числе для России, указано в заключении о поправках в Конституцию РФ, которое опубликовала Венецианская комиссия Совета Европы. «У стран нет выбора между тем, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ», – заявили в ЕК.

В документе указано, что если страна признала юрисдикцию суда, она добровольно берет на себя исполнение его вердиктов. «Венецианская комиссия ранее выяснила, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять вердикты ЕСПЧ не подлежащими исполнению противоречит обязанностям России в рамках Европейской конвенции по правам человека», – говорится в докладе.

Члены комиссии, проанализировав проект поправок в Конституцию РФ Венецианская комиссия выражает мнение, что предлагаемую поправку к ст.79 российской Конституции следует исключить либо переформулировать. Эта поправка закрепляет приоритет российского Основного закона над международным правом.

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право – консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году.

Венеция, Иван Гридин

Венеция. Другие новости 18.06.20

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