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Четверг, 16 июля 2020, 16:56 мск

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Глава британского МИДа обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уверен, что РФ пыталась оказать влияние во время предвыборного процесса в 2019 году. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства для британского парламента.

«На основании широкомасштабного анализа правительство заключило, что Россия пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов», – заявил Рааб.

Министр добавил, что ведется расследование в связи с «почти несомненными» попытками России вмешиваться в выборы 2019 года. В документе не раскрывается деталей дела. Рааб считает, что в данный момент рано говорить об этом.

При этом глава британского МИДа подчеркнул, что правительство Великобритании сохраняет за собой право в будущем предпринимать ответные надлежащие меры.

Ранее во вмешательстве в президентские выборы Россию обвинили США. Специальный прокурор Роберт Мюллер вел расследование предполагаемого сговора победившего в предвыборной гонке Дональда Трампа с Москвой, однако никаких доказательств ему обнаружить не удалось. Российские власти всегда отрицали подобные обвинения.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 16.07.20

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