Путин – о боях в Карабахе: До окончательного разрешения конфликта еще далеко

Президент России Владимир Путин прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе, где в конце сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Глава российского государства назвал происходящее в Карабахе огромной трагедией, из-за которой в России «очень переживают», потому что гибнут мирные жители, а в Азербайджане, и в Армении, и в Нагорном Карабахе «проживают не чужие нам люди». Он также выразил надежду, что конфликт будет прекращен в ближайшее время. При этом российский президент признал, что до окончательного разрешения конфликта, «судя по всему, еще далеко». Однако, подчеркнул Путин, нужно немедленно прекратить огонь. «Мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня, и как можно быстрее нужно это сделать», – заявил президент РФ в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по сообщению пресс-службы Кремля).

Кроме того, Путин заявил о готовности России исполнять союзнические обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ: «Мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства». По его словам, у руководства Армении нет вопросов по поводу исполнения Россией своих союзнических обязательств.

Бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. Сообщается о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Во время эскалации конфликта Турция, а вслед за ней Украина, заявили о поддержке Азербайджана.

29 сентября Россия призвала все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня и возвращения «к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле, «прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий». Он счел «подливанием масла в огонь» любые заявления о военной поддержке сторон конфликта, звучащие из третьих стран.

1 октября президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны возобновить переговоры без предварительных условий.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.10.20

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