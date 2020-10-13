Законопроект о новом порядке формирования кабмина РФ прошел первое чтение в Госдуме

Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О Правительстве Российской Федерации», внесенный президентом РФ с связи поправками в Конституцию, одобренными в ходе общероссийского голосования в июле 2020 года. Документ определяет новый порядок формирования и деятельности правительства. Новая процедура назначения на должность членов правительства предусматривает усиление роли парламента, отмечается в сообщении пресс-службы нижней палаты российского парламента.

Согласно законопроекту, саму структуру кабинета министров, как и было ранее, определяет президент. Глава правительства определяет основные направления его деятельности, организует его работу. Он несет персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на него полномочий.

Председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров «силового блока») будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой. В случае, если депутаты трижды отклонят кандидатуру на пост председателя правительства, то президент сможет назначить его сам. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД президент назначит только после консультаций с Советом Федерации.

Кандидатуру главы кабмина будет выдвигать президента, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председатель правительства. Президент обязан их назначить, но вправе их потом отстранить.

Кроме того, документ устанавливает, что уход премьер-министра с должности не влечет автоматическую отставку членов правительства. Президент может назначить нового кандидата на пост председателя правительства, сохранив при этом прежний состав кабмина.

Если Госдума выразит недоверие правительству, президент может объявить об отставке правительства либо не согласиться с решением депутатов. При повторном в течение трех месяцев выражении недоверия президент объявляет об отставке правительства или распускает Госдуму с назначением выборов.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отмечал, что законопроект о формировании правительства подготовлен во исполнение утвержденных поправок в Конституцию России. «В новом механизме учтены подводные камни и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная Дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров», – заявлял парламентарий.

Москва, Наталья Петрова

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