Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О Правительстве Российской Федерации», который должен учесть поправки, внесенные летом 2020 года в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект уже опубликован на сайте нижней палаты парламента вместе с приложениями. В частности, Путин подписал распоряжение, согласно которому во время рассмотрения законопроекта в Госдуме его официальными представителями будут сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.

В законопроекте описан новый механизм формирования и деятельности правительства. В пресс-службе Госдумы поясняют, что устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента.

Законопроект занимает 60 страниц, основные нововведения заключаются в следующем:

Президент определяет в структуре федеральных органов исполнительной власти органы, которыми руководит сам, и органы, которыми руководит правительство РФ. В частности, согласно законопроекту, президент руководит деятельностью федеральных министерств и органов власти, которые относятся к «силовому блоку».

Руководство деятельностью других министерств и ведомств осуществляет правительство.

Председатель правительства назначается на должность президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой.

Представление по кандидатуре председателя правительства президент вносит в Госдуму не позднее двухнедельного срока после своего вступления в должность, или после отставки правительства, либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры председателя правительства Госдумой или отставки председателя правительства.

После трехкратного отклонения Госдумой представленных президентом кандидатур председателя правительства президент назначает председателя правительства без утверждения Госдумой.

Заместители председателя правительства назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.

Президент назначает на должность:

1) федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 17 чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, после консультаций с Советом Федерации;

2) иных федеральных министров – после утверждения их кандидатур Госдумой.

Президент Российской Федерации вправе освободить от должности члена Правительства Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации:

1) утверждает положения о федеральных министерствах и иных федеральных органах исполнительной власти;

2) назначает на должность и освобождает от должности заместителей руководителей федеральных министерств, руководителей и заместителей руководителей иных федеральных органов исполнительной власти.

Правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Решение о сложении правительством своих полномочий оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента.

Правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом;

Президент вправе принять решение об отставке правительства, в том числе в случае выражения Госдумой недоверия правительству либо отказа Госдумы в доверии правительству.

Госдума может выразить недоверие правительству РФ. Постановление о недоверии правительству принимается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы.

В случае, если Госдума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие правительству, президент объявляет об отставке правительства либо распускает Госдуму и назначает новые выборы.

Председатель правительства вправе поставить перед Госдумой вопрос о доверии правительству, который подлежит рассмотрению в течение семи дней.

В случае, если Госдума отказывает в доверии правительству, президент в течение семи дней вправе принять решение об отставке правительства или о роспуске Госдумы и назначении новых выборов.

Кроме того, в законопроекте прописаны ограничения, которые обязательны для всех членов правительства – они не должны иметь второго гражданства, вида на жительство в зарубежных странах, банковских счетов за рубежом. Это распространяется также на их супруг, супругов и несовершеннолетних детей.

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