Эксперты: расширение полномочий Госдумы не сделает Россию парламентской республикой

Законопроект «О правительстве РФ», внесенный вчера в Госдуму президентом Владимиром Путиным, несколько расширит полномочия Госдумы, но Россия все равно не станет парламентской республикой. Такого мнения придерживаются опрошенные «Новым Днем» политологи.

Например, Константин Калачев считает, что качественно в государстве ничего не изменится. Во-первых, конституционное большинство, скорее всего, и в новом созыве останется за «Единой Россией». Назначение премьер-министра и вице-премьеров после утверждения Госдумой – это приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией, но в конечном итоге и вносить кандидатуру премьера, и назначать его все равно будет президент. «Да, с точки зрения процедуры и рассказов о том, что демократии у нас стало больше, это подходящая вещь. Но на самом деле у президента все равно есть меры, чтобы продавить свою кандидатуру, даже если большинство в Госдуме внезапно будет у КПРФ, ЛДПР или у «Яблока», – считает Калачев. – Принципиальный момент – что после трехкратного отказа Госдумы утвердить предложенную президентом кандидатуру он может назначить премьер-министра без утверждения Госдумой. Кто-то скажет, что закон ведет к усилению социального государства, так как ответственность министров возрастет, потому что все они будут представлены думе, но этого недостаточно».

Также эксперт добавил, что во время кампании-2021 по выборам в Госдуму будет много говориться о развитии парламентаризма, о том, что Госдума – важный орган, который решает многочисленные задачи, просто потому, что «надо поднимать явку до приличного уровня». «Все это мы, безусловно, услышим. Но мы по-прежнему президентская республика. Предлагаемые изменения можно назвать косметическими, последнее слово – все равно за президентом. Роль парламента возрастет ровно в тех пределах, в которых это не создаст проблем президенту», – резюмирует Калачев. В качестве положительного момента он отметил внесение в законопроект обещанных ограничений для членов правительства – не иметь иностранного гражданства, вида на жительство, счетов в иностранных банках. «Людям это обычно нравится. Хотя при желании и эти запреты можно обойти», – полагает эксперт.

Политтехнолог Андрей Перла полагает, что многое будет зависеть от того, будет ли существовать Госсовет, и в каком именно виде (законопроект о нем еще находится в стадии разработки и в Госдуму не внесен). Если он останется прежним совещательным органом без особых полномочий, то после принятия закона о правительстве произойдет очень серьезное увеличение роли парламента в жизни страны, появится ответственность правительства перед парламентом, что ведет к некоему отходу от парадигмы президентской и суперпрезидентской республики в сторону парламентской. Хотя, отмечает Перла, это в какой-то мере нивелируется словом «консультации» (которое используется, в частности, в разделе о назначении министров силового блока, – прим. ред.). Если со словом «голосование» все понятно, то с «консультацией» – не совсем. Назвать получившееся в результате реформы государство полноценной парламентской республикой все равно будет нельзя. Достаточно сравнить его с Израилем, где после выборов в Кнессет число министерских портфелей напрямую зависит от процента голосов избирателей, полученных той или иной партией. В России этого нет.

Возвращаясь к вопросу с Госсоветом, Перла напомнил: согласно принятым 4 июля поправкам в Конституцию России, президент формирует Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Пока нет определенности, ни кто в него войдет, ни как именно он будет функционировать. «Если он станет полноценным представительством регионов перед правительством и президентом, способным вносить корректировки в их планы, тогда возникнет вопрос – а зачем нам Совет Федерации? Сейчас это и есть представительство регионов. Независимо от того, большой регион, маленький, сколько людей там живет – в Совете Федерации у него есть два представителя. Сейчас туда направляют своих представителей губернаторы и региональные заксобрания. Часто пост в СФ рассматривается как некая синекура и почетная пенсия. Если Госсовет будет наделен серьезными полномочиями, то консультации по назначению прокуроров и судей, которые предлагается отдать Совфеду, это своего рода компенсация, и тогда он не приобретает, а теряет. Но это – только в том случае, если действительно будет создан сильный Госсовет», – отметил Перла.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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